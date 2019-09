Stan Wawrinka sarà assente a San Pietroburgo: ” devo prendermi cura del mio corpo è una priorità”

Stan Wawrinka non parteciperà al torneo di San Pietroburgo che si disputa questa settimana e del quale è stato finalista nel 2016. Stan che col suo 19o posto nel nuovo ranking è rientrato nella top 20 mondiale, ne ha dato notizia tramite il suo profilo Instagram. “Per me è triste non giocare a San Pietroburgo – ha scritto Wawrinka, reduce dai quarti di finale raggiunti agli US Open – Ma attualmente devo prendermi cura del mio corpo è una priorità. Sto lavorando duro per tornare al più presto sui campi”.

Non è per contro nota la natura dei problemi fisici che affliggono in questo momento il tennista rossocrociato, anche se, secondo alcune fonti di stampa, Stan avrebbe un problema ad una gamba.