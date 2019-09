Challenger Kaohsiung: Il Main Draw. Nessun azzurro ai nastri di partenza

Challenger Kaohsiung CH | Indoor | $162.480 – Parte Alta

(1) Majchrzak, Kamil vs Bye

Bourchier, Harry vs Sijsling, Igor

Wu, Tung-Lin vs Ferreira Silva, Frederico

Bye vs (15) Watanuki, Yosuke

(9) Bolt, Alex vs Bye

Chung, Yunseong vs (PR) Niesten, Miliaan

Imai, Shintaro vs Tokuda, Renta

Bye vs (6) Jung, Jason

(4) Tomic, Bernard vs Bye

Nam, Ji Sung vs (WC) Yu, Cheng-Yu

(WC) Hsieh, Cheng-Peng vs Yang, Tsung-Hua

Bye vs (13) Harris, Andrew

(10) Polmans, Marc vs Bye

Mukund, Sasikumar vs Oliveira, Goncalo

Qualifier vs Tseng, Chun-hsin

Bye vs (7) Soeda, Go

Challenger Kaohsiung CH | Indoor | $162.480 – Parte Bassa

(5) Vesely, Jiri vs Bye

Gabashvili, Teymuraz vs Altamirano, Collin

Santillan, Akira vs (WC) Hsu, Yu Hsiou

Bye vs (11) Uchiyama, Yasutaka

(16) Moriya, Hiroki vs Bye

Ward, James vs Uchida, Kaichi

Noguchi, Rio vs (WC) Lo, Chien-hsun

Bye vs (3) Millman, John

(8) Sugita, Yuichi vs Bye

Myneni, Saketh vs Purcell, Max

Qualifier vs Saville, Luke

Bye vs (12) Diez, Steven

(14) Lopez Perez, Enrique vs Bye

Grills, Jacob vs King, Evan

(WC) Ho, Ray vs Sekiguchi, Shuichi

Bye vs (2) Gunneswaran, Prajnesh