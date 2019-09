WTA Osaka: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Camila Giorgi

WTA Osaka Premier | Cemento | $823.000

(1) Osaka, Naomi vs Bye

Qualifier vs Qualifier

(WC) Hibino, Nao vs Qualifier

Putintseva, Yulia vs (8) Martic, Petra

(3) Stephens, Sloane vs Bye

Qualifier vs Giorgi, Camila

Muguruza, Garbiñe vs Hsieh, Su-Wei

Mertens, Elise vs (6) Sevastova, Anastasija

(5) Keys, Madison vs Kasatkina, Daria

Puig, Monica vs Qualifier

Riske, Alison vs Qualifier

Bye vs (4) Kerber, Angelique

(7) Vekic, Donna vs Garcia, Caroline

Mladenovic, Kristina vs (WC) Doi, Misaki

Yastremska, Dayana vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Bye vs (2) Bertens, Kiki