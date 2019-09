WTA Zhengzhou: Il Tabellone Principale. Per i colori italiani al via Jasmine Paolini

WTA Zhengzhou Premier | Cemento | $1.000.000

(1) Pliskova, Karolina vs Bye

Hercog, Polona vs Qualifier

Cornet, Alizé vs Qualifier

Paquet, Chloe vs (6) Kenin, Sofia

(3) Bertens, Kiki vs Bye

Tomljanovic, Ajla vs Qualifier

Schoofs, Bibiane vs Zheng, Saisai

Riske, Alison vs (5/WC) Kerber, Angelique

(7) Martic, Petra vs Paolini, Jasmine

Ferro, Fiona vs (WC) Yang, Zhaoxuan

Qualifier vs Ostapenko, Jelena

Bye vs (4) Sabalenka, Aryna

(8) Garcia, Caroline vs Martincova, Tereza

(WC) Duan, Yingying vs Mladenovic, Kristina

Zidansek, Tamara vs Putintseva, Yulia

Bye vs (2) Svitolina, Elina