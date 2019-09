Challenger Shanghai: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro al via

Challenger Shanghai CH | Cemento | $81.240 – Parte Alta

(1) Gunneswaran, Prajnesh vs Bye

Ward, James vs Tokuda, Renta

(WC) Wang, Chukang vs Wang, Tak Khunn

Bye vs (16) Oliveira, Goncalo

(10) Purcell, Max vs Bye

Castelnuovo, Luca vs Saville, Luke

King, Evan vs Sun, Fajing

Bye vs (8) Moriya, Hiroki

(4) Uchiyama, Yasutaka vs Bye

Kadhe, Arjun vs Imai, Shintaro

Grills, Jacob vs Sekiguchi, Shuichi

Bye vs (13) Myneni, Saketh

(12) Santillan, Akira vs Bye

Gabashvili, Teymuraz vs Orlov, Vladyslav

(PR) Niesten, Miliaan vs Ochi, Makoto

Bye vs (7) Harris, Andrew

(6) Diez, Stevenvs ByeRawat, Sidharthvs (WC) Hua, RunhaoQualifier vs Yamasaki, JumpeiBye vs (9) Lopez Perez, Enrique

(15) Uchida, Kaichi vs Bye

Qualifier vs Takahashi, Yusuke

Fancutt, Thomas vs Bourchier, Harry

Bye vs (3) Sugita, Yuichi

(5) Polmans, Marc vs Bye

(WC) Wu, Di vs Sijsling, Igor

(WC) He, Yecong vs Velotti, Agustin

Bye vs (11) Ortega-Olmedo, Roberto

(14) Vukic, Aleksandar vs Bye

Altamirano, Collin vs (WC) Gao, Xin

Mukund, Sasikumar vs Ayeni, Alafia

Bye vs (2) Ito, Tatsuma