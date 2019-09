Us Open: Matteo Berrettini entra nell’olimpo delle Semifinali Slam. Battuto Gael Monfils al tiebreak del quinto set

Matteo Berrettini regala una gioia immensa al tennis italiano approdando in semifinale agli Us Open, ultima prova stagionale del Grand Slam.

42 anni dopo Corrado Barazzutti che approdò anche lui in semifinale sconfitto poi da Jimmy Connors, Matteo ha superato questa sera nei quarti di finale in rimonta il transalpino Gael Monfils con il risultato di 36 63 62 36 76 (5) dopo 3 ore e 56 minuti di partita.

Venerdì in semifinale Matteo Berrettini sfiderà uno tra Rafael Nadal o Diego Schwartzman.

Da segnalare che Berrettini dopo aver perso il primo set per 3 a 6, nel secondo parziale si è trovato ad un passo dal baratro quando in svantaggio per 0 a 2, ha annullato una palla del doppio break che forse avrebbe chiuso anche la partita.

L’azzurro da quel momento cambia marcia e complice anche un calo atletico del transalpino conquistava il secondo set per 6 a 3, mettendo a segno i break nel quarto e sesto gioco e dopo aver annullato sul 2 pari ben tre palle per un nuovo break del francese.

Il terzo set era un monologo di Matteo che piazzava tanti vincenti, soprattutto di diritto.

Il risultato era un parziale dominato dall’azzurro che piazzava i break nel terzo e al settimo gioco (dopo aver annullato con autorità (ace) una importante palla del controbreak sul 3 a 2), chiudendo la frazione per 6 a 2.

Nel quarto set Monfils si portava sul 4 a 1, grazie al break nel quarto gioco e poi chiudeva la frazione per 6 a 3, dopo aver tenuto a 15 l’ultimo game di battuta del parziale.

Nel quinto set Berrettini andava avanti per 2 a 0 ma subiva il controbreak nel terzo gioco con il transalpimo ch impattava sul 2 pari.

Sul 3 a 2 l’azzurro toglieva a 0 il turno di battuta al transalpino che in quel gioco sembrava in confusione completa.

Il tennista romano poi sul 5 a 3 giocava un pessimo game, complice la pressione.

Sul 30-15 Matteo sbagliava a campo aperto una facile volèe di rovescio e poi sul 40 -30, match point, Berrettini con un doppio fallo mancava la palla match.

Sul 40 pari un bellissimo diritto vincente di Monfils si procurava la prima palla break del game. Sulla palla break l’azzurro affossava il diritto in rete perdendo la battuta ai vantaggi.

Sul 6 a 5 Berrettini, sul servizio del francese, mancava altri due match point (il primo annullato da una prima vincente, il secondo, invece, affossando il rovescio in rete dopo uno scambio prolungato).

Monfils, pur commettendo tre doppi falli nel gioco, riusciva a portare la frazione al tiebreak decisivo.

Nel tiebreak il transalpino commetteva altri due doppi falli e Matteo si portava sul 5 a 2 con due minibreak di vantaggio.

Berrettini però subiva due minibreak consecutivi, ma sul 5 a 4 quando tutto sembrava perduto giocava un punto d’antologia piazzando il minibreak dopo una volèe vincente di diritto.

Monfils sul 4 a 6 piazzava un ace, ma nel punto successivo l’azzurro non tremava e con un servizio vincente conquistava la partita per 7 punti a 5.

La partita punto per punto