Us Open: Belinda Bencic elimina la n.1 del mondo Naomi Osaka

Ottima prestazione di Belinda Bencic negli ottavi di finale degli US Open, dove ha sconfitto la campionessa uscente Naomi Osaka per 7-5 6-4 in poco meno di 1h30′ di gioco.

Belinda ha giocato una partita molto aggressiva ed è stata costante praticamente per tutto l’arco del match, mettendo così sotto grande pressione la giapponese, vincitrice quest’anno degli Australian Open. La 22enne, per la seconda volta in carriera ai quarti del torneo di New York, ritroverà ora la croata Donna Vekic , che ha eliminato Julia Goerges superandola per 6-7 (5/7) 7-5 6-3 in 2h45′ dopo aver annullato un match point.