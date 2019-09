ITF Junior: Francesco Maestrelli in semifinale nel J1 in Canada. Al via gli US open con cinque italiani nel main draw. Elena Omiccioli vince in Romania. Vincono in doppio Sofia Pizzoni-Chiara Girelli in Slovenia e Fausto Tabacco in Egitto

Settimana caratterizzata degli Us Open Junior che sono partiti venerdì con le gare di qualificazione. Come già detto la settimana scorsa, sicuri del main draw Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Francesco Passero, Luca Nardi e Samuel Vincent Ruggeri. Cinque italiani nel tabellone principale è un ottimo risultato per il tennis giovanile maschile italiano. Altri due nostri rappresentanti hanno partecipato al torneo di qualificazione, Lorenzo Rottoli ha superato al primo turno l’indiano Shah per 6-3 3-6 6-4 e ha perso al secondo dal lettone Ozolins per 6-2 6-3, mentre Luciano Darderi ha perso al primo turno dal brittanico Baker per 6-2 6-1.

E’ stato appena sorteggiato il tabellone. Flavio Cobolli, sfortunatissimo, di un soffio fuori dalle teste di serie, troverà al primo turno la testa di serie numero uno, e primo nel ranking mondiale junior, il giapponese Mochizuki, recente vincitore di Wimbledon Junior. I due si sono già incontrati due volte quest’anno, a Salsomaggiore ha vinto Cobolli e al Roland Garros ha vinto il giapponese. Francesco Passaro trova sulla sua strada il ceco Andrew Paulson, proveniente dalle qualificazioni, a giugno è stato sconfitto da Samuel Ruggeri a Berlino, ma è in un ottimo stato di forma. Luca Nardi troverà lo spagnolo Pablo Ruiz, numero 44 al mondo. Matteo Arnaldi incontra l’americano Eliot Spizzirri, numero 32 al mondo. Infine Samuel Vincent Ruggeri è sulla strada dell’australiano di origini nipponiche Rinky Hijikata, numero 36 al mondo, ma è stato anche in top ten e vanta una discreta presenza anche in tornei pro.

Come già preannunciato la scorsa settimana nessuna ragazza italiana parteciperà quest’anno agli US Open Junior.

Per il resto grande protagonista in Canada Francesco Maestrelli capace di arrivare fino in semifinale nel torneo J1 in preparazione agli Us Open con la maggior parte dei più forti tennisti del circuito in tabellone. Nello stesso torneo, terzo turno per Matteo Arnaldi, Luca Nardi e Luciano Darderi, secondo turno per Flavio Cobolli, Samuel Vincent Ruggeri e Lorenzo Rottoli, primo turno per Francesco Passaro. Nessuna ragazza italiana ha partecipato a questo torneo.

Una vittoria italiana arriva anche dalla Romania, dove nel J5 di Bucarest ha vinto Elena Omiccioli che ha superato in finale la tennista di casa Tanasie per 7-6 7-5. Nello stesso torneo secondo turno per Benedetta Sensi, primo turno per Alessandra Anghel.

In Egitto, torneo J2, quarti di finale per Fausto Tabacco e secondo turno per Daniel Bagnolini che ha superato le qualificazioni. Nel doppio lo stesso Tabacco ha vinto il torneo giocando in coppia con il rumeno Gima. Nel femminile dello stesso torneo primo turno per Alessandra Simone.

In Serbia, altro torneo J2, semifinale per Biagio Gramaticopolo e secondo turno per Luca Castagnola che ha superato le qualificazioni. Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Federica Sacco e primo turno per Camilla Raggi, che è arrivata in finale nel doppio giocando con la serba Palecek.

Nell’altro J2 della settimana, in Ungheria, secondo turno per Eleonora Alvisi.

In Spagna, torneo J3, nel femminile primo turno per Diletta Cherubini, proveniente dalle qualificazioni e nel maschile primo turno per Giulio Perego.

In Slovenia, torneo J4, terzo turno per Lorenzo Ferri e Leonardo Rossi, secondo turno per Lautaro Sanchez, Alessio Tramontin, Jonas Greif e Leonardo Biasolo, primo turno per Pietro Pampanin, non hanno superato le quali Giulio Zanettin, Daniel Botti, Andrea Vittadello, Liam Savio, Federico Spinetta e Niccolò Scioli. Nel femminile terzo turno per Greta Schieroni, secondo turno per Sofia Pizzoni, Chiara Girelli, Carlotta Moccia, Nicole Teodosescu e Emma Pedretti, primo turno per Giorgia Cavestro e Giulia Peres, non hanno superato le quali Caterina Pantoli, e Anna Peres. Chiara Girelli e Sofia Pizzoni, giocando assieme hanno vinto il torneo di doppio.

Paolo Angella