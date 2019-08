Us Open: Prosegue il cammino di Rafael Nadal

Esentato dal secondo turno per il forfait di Thanasi Kokkinakis (203), Rafael Nadal (ATP 2) non ha avuto alcuna difficoltà a ritrovare il ritmo partita nel terzo turno degli US Open. Impegnato nell’Arthur Ashe Stadium contro il coreano Hyeon Chung (170), l’iberico si è imposto in 1h59′ per 6-3 6-3 6-2, conquistando un posto agli ottavi di finale.

Al prossimo turno il maiorchino affronterà Marin Cilic (23).