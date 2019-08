Us Open: Il programma di Venerdì 30 Agosto

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

R. Federer vs D. Evans

S. Williams vs K. Muchova

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Kenin vs M. Keys

N. Djokovic vs D. Kudla

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

O. Jabeur vs Ka. Pliskova

M. Sakkari vs A. Barty

S. Wawrinka vs P. Lorenzi

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

E. Svitolina vs D. Yastremska

F. Lopez vs D. Medvedev

Grandstand – Ore: 17:00

A. de Minaur vs K. Nishikori

J. Konta vs S. Zhang

F. Ferro vs Q. Wang

D. Koepfer vs N. Basilashvili

Court 17 – Ore: 17:00

B. Mattek-Sands / C. Vandeweghe vs M. Linette / I. Swiatek

P. Carreno Busta vs D. Goffin

G. Dimitrov vs K. Majchrzak

K. Flipkens / E. Roger-Vasselin vs C. Vandeweghe / M. Cressy

Court 5 – Ore: 17:00

R. Berankis / J.I. Londero vs M. Cressy / K. Smith

J.S. Cabal / R. Farah vs P. Cuevas / S. Johnson

C. Gauff / C. McNally vs J. Goerges / K. Siniakova

M. Daniell / K. Skupski vs M. Copil / N. Kyrgios

A. Groenefeld / D. Schuurs vs A. Cornet / F. Ferro

Court 10 – Ore: 17:00

A. Blinkova / Y. Wang vs E. Mertens / A. Sabalenka

P. Martic vs A. Sevastova

J. Chardy / F. Martin vs J. Rojer / H. Tecau

L. Kichenok / J. Ostapenko vs K. Kozlova / A. Potapova

S. Halep / H. Tecau vs G. Dabrowski / M. Pavic

Court 13 – Ore: 17:00

A. Friedsam / L. Siegemund vs V. Kudermetova / G. Voskoboeva

D. Jakupovic / S. Santamaria vs F. Di Lorenzo / A. Li

Y. Duan / M. Demoliner vs L. Siegemund / A. Mies

M. Cecchinato / A. Seppi vs P. Andujar / F. Verdasco

K. Muchova / J. Teichmann vs C. Lister / R. Voracova

Court 4 – Ore: 17:00

M. Brengle / E. Shibahara vs E. Alexandrova / O. Kalashnikova

G. Dabrowski / Y. Xu vs L. Marozava / K. Srebotnik

T. Babos / K. Mladenovic vs J. Moore / G. Olmos

O. Jabeur / F. Stollar vs L. Hradecka / A. Klepac

D. Collins / E. Perez vs S. Stosur / S. Zhang

Court 6 – Ore: 17:00

S. Aoyama / A. Krunic vs R. Peterson / T. Zidansek

M. Arevalo / J.O’Mara vs B. Paire / M. Zverev

R. Atawo / A. Muhammad vs D. Kasatkina / A. Kontaveit

A. Mannarino / G. Simon vs R. Klaasen / M. Venus

D. Krawczyk / J. Salisbury vs H. Baptiste / J. Brooksby

Court 7 – Ore: 17:00

S. Peng / A. Rosolska vs D. Jurak / M.J. Martinez Sanchez

J. Brady / A. Riske vs R. Olaru / Z. Yang

P. Herbert / N. Mahut vs R. Bopanna / D. Shapovalov

M. Gasparyan / M. Niculescu vs V. Azarenka / A. Barty

D. Evans / C. Norrie vs T. Puetz / J. Struff

Court 9 – Ore: 17:00

N. Mektic / F. Skugor vs J. Smith / J. Thompson

B. Andreescu / S. Fichman vs W. Osuigwe / T. Townsend

N. Monroe / T. Sandgren vs R. Albot / M. Jaziri

G. Pella / D. Schwartzman vs A. de Minaur / M. Reid

Court 11 – Ore: 17:00

D. Molchanov / A. Sitak vs L. Kubot / M. Melo

K. Ahn / C. McHale vs H. Baptiste / E. Navarro

H. Hurkacz / V. Pospisil vs B. Bryan / M. Bryan

C. McHale / R. Harrison vs K. Peschke / W. Koolhof

L. Chan / I. Dodig vs M.J. Martinez Sanchez / N. Skupski

Court 12 – Ore: 17:00

L. Davis / M. Sanchez vs S. Hsieh / B. Strycova

M. Pavic / B. Soares vs C. Garin / N. Jarry

O. Marach / J. Melzer vs M. Kukushkin / A. Rublev

N. Melichar / B. Soares vs S. Hsieh / C. Hsieh

M. Adamczak / X. Han vs A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova

Court 14 – Ore: 17:00

K. Flipkens / J. Larsson vs V. Kuzmova / A. Sasnovich

G. Duran / L. Paes vs M. Kecmanovic / C. Ruud

A. Bublik / J. Millman vs E. King / H. Reese

N. Dzalamidze / E. Rybakina vs M. Sakkari / A. Tomljanovic