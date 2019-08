Us Open: Roger Federer perde un altro set ma accede al terzo turno

Sembra aver adottato uno schema atipico in questi US Open Roger Federer, ma per ora è funzionato. Federer ha superato al secondo turno dell’ultimo Slam dell’anno Damir Dzumuhr con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 6-4 in 2h25′.

Proprio come all’esordio con l’indiano Sumit Nagal, Roger ha avuto più di un problema ad entrare del match, commettendo parecchi errori e sembrando sottotono, tanto da andare subito sotto 4-0. Perso il primo set, Federer ha finalmente cominciato a mostrare sprazzi di vero tennis nella seconda e terza frazione chiuse rispettivamente sul 6-2 e sul 6-3 a proprio favore. Più combattuto il quarto set, in cui a fare la differenza è stata la battuta rubata dal 38enne al terzo gioco. Nel terzo turno l’elvetico sfiderà il vincente del match tra Lucas Pouille (27) e Daniel Evans (58).

La partita punto per punto