Us Open: Paolo Lorenzi ripescato come lucky loser

Paolo Lorenzi è stato ripescato questa sera nel tabellone principale degli Us Open, ultima prova stagionale del Grand Slam.

Per il forfait di Kevin Anderson che ha abbandonato il torneo per un problema fisico Paolino è entrato in tabellone come lucky loser.

Giocherà all’esordio contro il giovanissimo americano Svajda, classe 2002.

Lo Spot di Lorenzi

(23) S. Wawrinka vs J. Sinner

H. Hurkacz vs J. Chardy

L. Djere vs M. Kecmanovic

Z. Svajda vs P. Lorenzi