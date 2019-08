Challenger Baotou: Il Main Draw. Nessun azzurro al via

Challenger Baotou CH | Indoor | $54.160 – Parte Alta

(1) Duckworth, James vs Bye

Song, Min-Kyu vs Saville, Luke

Takeuchi, Kento vs Zekic, Miljan

Bye vs (13) Yang, Tsung-Hua

(9) Vukic, Aleksandar vs Bye

Ochi, Makoto vs Qualifier/Lucky Loser

Tokuda, Renta vs Castelnuovo, Luca

Bye vs (7) Oliveira, Goncalo

(3) Krstin, Pedja vs Bye

Song, Evan vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Hua, Runhao

Bye vs (16) Gabashvili, Teymuraz

(11) Ferreira Silva, Frederico vs Bye

Takahashi, Yusuke vs Purcell, Rhett

Catarina, Lucas vs Hamou, Maxime

Bye vs (5) Ortega-Olmedo, Roberto

Challenger Baotou CH | Indoor | $54.160 – Parte Bassa

(8) Wu, Tung-Lin vs Bye

Grills, Jacob vs Wu, Di

(WC) Wang, Chukang vs Zhang, Zhizhen

Bye vs (10) Crepatte, Baptiste

(14) Nam, Ji Sung vs Bye

(WC) Wang, Huixin vs Kadhe, Arjun

(WC) Liu, Hanyi vs Sun, Fajing

Bye vs (4) Bai, Yan

(6) Uchida, Kaichi vs Bye

Tseng, Chun-hsin vs (WC) Wang, Chuhan

Yamasaki, Jumpei vs Zhu, Evan

Bye vs (12) Mukund, Sasikumar

(15) Bourchier, Harry vs Bye

Cui, Jie vs Rawat, Sidharth

Qualifier/Lucky Loser vs Nedelko, Ivan

Bye vs (2) Diez, Steven