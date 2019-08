Us Open: Qualificazioni. Il programma di Venerdì 23 Agosto

Us Open 2019

Grandstand – Ore: 10:30

T. Austin / L. Davenport vs M. Navratilova / A. Sanchez Vicario

Court 17 – Ore: 17:00

E. Rybakina vs L. Cabrera

K. Majchrzak vs I. Ivashka

C. Lestienne vs G. Garcia-Lopez

Court 5 – Ore: 17:00

V. Gracheva vs R. Hogenkamp

P. Lorenzi vs J. Vesely

M. Vilella Martinez vs J. Sinner

Court 10 – Ore: 17:00

K. Kucova vs T. Martincova

D. Koepfer vs Y. Uchiyama

M. Bolkvadze vs S. Xu

Court 13 – Ore: 17:00

S. Kwon vs S. Diez

K. Flipkens vs J. Larsson

Court 4 – Ore: 17:00

M. Basic vs S. Giraldo

J. Menezes vs S. Nagal

A. Muhammad vs A. Kalinskaya

Court 6 – Ore: 17:00

P. Badosa vs M. Frech

T. Griekspoor vs M. Trungelliti

D. King vs E. Donskoy

Court 7 – Ore: 17:00

E. Ruse vs X. Wang

M. Ymer vs H. Chung

X. Wang vs H. Dart

Court 8 – Ore: 17:00

T. Kamke vs L. Lacko

L. Rosol vs E. Gerasimov

Court 9 – Ore: 17:00

E. Benchetrit vs K. Coppejans

I. Shinikova vs A. Bogdan

Court 11 – Ore: 17:00

P. Martinez vs J. Brooksby

T. Townsend vs N. Stojanovic

S. Peng vs N. Gibbs

Court 12 – Ore: 17:00

G. Barrere vs D.E. Galan

C. Dolehide vs A. Friedsam

V. Lepchenko vs T. Babos

Court 14 – Ore: 17:00

J. Cepelova vs J. Fourlis

D. Allertova vs P. Hon