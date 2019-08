Roger Federer ed i suoi guadagni annuali dai soli sponsor

Al termine di un’accurata analisi, Forbes ha reso pubblico lo “stipendio” annuale di Roger Federer. Non si parla di premi vinti nei tornei, ma solo dei compensi piovuti dagli sponsor.

Tenendo conto dei lauti contratti stipulati con Uniqlo, Barilla, Rolex, Moët & Chandon, Sunrise, NetJets, Mercedez-Benz, Lindt, Jura, Credit Suisse e Wilson, ogni dodici mesi Roger mette in tasca circa 86 milioni di dollari. In carriera, ricordando sponsorizzazioni ormai terminate come quelle con Nike (209 milioni versati), Gillette (25 milioni) e Maurice Lacroix, Roger ha riempito il forziere con oltre 1,4 miliardi di dollari. I premi arrivati direttamente dal campo? poca roba.

Le quasi 1’500 partite disputate (e i trofei vinti) hanno portato a Federer 126 milioni di dollari. Meno, per assurdo, dei “gettoni” presi per accettare la corte dei tanti organizzatori che mettono in piedi un torneo (circa 7 milioni all’anno nelle ultime stagioni).

Ecco il dettaglio dei contratti di sponsorizzazione di Roger Federer:

Uniqlo 30 milioni, 2018-2028

Barilla, 8,1 milioni, 2017-2022

Rolex 8 milioni, 2003-

Moët & Chandon, 8 milioni, 2019-

Sunrise 7 milioni, 2014-2019

NetJets 6 milioni

Mercedez-Benz 5 milioni, 2017-2027

Lindt 4 milioni, 2017-2022

Rimowa, 4 milioni, 2018-

Jura 2,3 milioni, 2015/2020

Credit Suisse 2 milioni, 2009-2019

Wilson 2 milioni, 1998-