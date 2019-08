Italiani nei tornei del World Tour: I risultati del 19 Agosto

Qualificazioni

M15 Tabarka

Alessandro Ragazzi vs. Gregorio Lulli [16] 6-7(5) 6-1 10-12

Franco Feitt [5] vs. Andrea Di Meo 6-2 6-0

Aziz Ouakaa [1] vs. Gregorio Lulli [16] 4-6 6-4 10-12

Luigi Sorrentino [2] vs. Tanay Mehta 6-0 6-1

Luigi Sorrentino [2] vs. Miguel Fernando Pereira [9] 6-3 1-6 10-5

Matthew Mendez [4] vs. Leonardo Chiari 6-3 6-2

Giacomo Dambrosi [7] vs. Vladislav Ivanov 6-2 2-6 10-3

Lorenzo Vatteroni [8] vs. Ervin Haris Eminefendic [15] 6-4 3-0 RET

Giacomo Dambrosi [7] vs. Shayan Najam 6-0 6-0

Lorenzo Vatteroni [8] vs. Marco De Rosa 6-2 6-1

Rishabdev Raman vs. Ervin Haris Eminefendic [15] 1-6 5-7

M15 Moscow

Igor Solomatin vs. Alessandro Procopio [14] 1-6 1-6

Andrey Uvarov vs. Giovanni Calvano [11] 2-6 1-6

M25 Schlieren

Alessandro Coppini [3] vs. Joel Kuster 4-6 6-4 6-10

Kevin Portmann vs. Neil Oberleitner [10] 1-6 0-6

M15 Ueberlingen

Tobias Rief vs. Patric Prinoth 6-2 6-7(4) 5-10

Sven Lemstra vs. Pietro Schiavetti [16] 5-7 6-1 10-6

Patric Prinoth vs. Dominique Graf [11] 6-4 6-4

M15 Cancun

Juan Pablo Grassi Mazzuchi [1] vs. Tommaso Carnevale-Miino [15]

Matthew Foster-Estwick vs. Tommaso Carnevale-Miino [15] 0-2 RET

M15 Kiryat Shmona

Federico Bertuccioli [7] vs. James Ibrahim 6-1 6-7(2) 2-10