Us Open: LIVE Qualificazioni Italiani Day 1. Tre vittorie e Cinque sconfitte per i colori italiani

Us Open 2019 - Qualificazioni

Secondo turno

Filippo Baldi (ITA) c. Tobias Kamke (GER)

Stefano Napolitano (ITA) c. (29) Hyeon Chung (KOR)

14) Jasmine Paolini (ITA) c. Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Us Open – Qualificazioni 1° Turno

Court 5 – Ore: 17:00

5INC F. Gaio vs Z. Zhang



Slam Us Open F. Gaio F. Gaio 6 3 Z. Zhang Z. Zhang 7 6 Vincitore: Z. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 17:00

4INC A. Arnaboldi vs E. Gomez



Slam Us Open A. Arnaboldi A. Arnaboldi 4 4 E. Gomez E. Gomez 6 6 Vincitore: E. Gomez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 E. Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 2-4 → 3-4 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Us Open Napolitano Napolitano 6 6 Riffice Riffice 2 4 Vincitore S. Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

S. Napolitanovs S. Riffice

2INC V. Gracheva vs M. Trevisan



Slam Us Open V. Gracheva V. Gracheva 6 6 M. Trevisan M. Trevisan 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Trevisan 30-30 5-1 → 6-1 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-0 → 5-1 M. Trevisan 0-15 15-40 4-0 → 5-0 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 V. Gracheva 15-0 30-0 1-0 → 2-0 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0

Court 4 – Ore: 17:00

4INC J. Paolini vs U.M. Arconada



Slam Us Open J. Paolini [14] J. Paolini [14] 6 3 6 U.M. Arconada U.M. Arconada 1 6 1 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 U.M. Arconada 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 U.M. Arconada 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 U.M. Arconada 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 U.M. Arconada 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 U.M. Arconada 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 U.M. Arconada 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 U.M. Arconada 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 U.M. Arconada 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 U.M. Arconada 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Paolini 15-0 30-15 3-1 → 4-1 U.M. Arconada 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 U.M. Arconada 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5INC S. Travaglia vs E. Benchetrit



Slam Us Open S. Travaglia [1] S. Travaglia [1] 6 6 2 E. Benchetrit E. Benchetrit 2 7 6 Vincitore: E. Benchetrit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Benchetrit 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Benchetrit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Benchetrit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Benchetrit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Benchetrit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Benchetrit 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Travaglia 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Benchetrit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Benchetrit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Benchetrit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Benchetrit 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Benchetrit 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 17:00

3INC R. Ramanathan vs F. Baldi



Slam Us Open R. Ramanathan R. Ramanathan 0 5 6 0 F. Baldi • F. Baldi 0 7 7 0 Vincitore: F. Baldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Baldi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 F. Baldi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 R. Ramanathan 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Baldi 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Ramanathan 15-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Ramanathan 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

4INC R. Marcora vs S. Giraldo