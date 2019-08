Us Open: Carlos Ramos non arbitrerà le sorelle Williams

Us Open 2019

In un’intervista a Stacey Allester, amministratrice delegata della Usta, ha dichiarato che Albert Ramos sarà tra i giudici di sedia agli Us Open ma che non sarà assegnato agli incontri che coinvolgono le sorelle Williams.

Decisione insolita ma sicuramente è stata presa per non creare ulteriori polemiche dopo i fatti accaduti con Serena Williams nella finale degli Us Open 2019.