Finale sudamericana a Santa Cristina: Leite affronta Diaz Acosta

Il brasiliano Wilson Leite e l’argentino Facundo Diaz Acosta sono i finalisti del singolare del 15.000 dollari ITF “Val Gardena Südtirol Raiffeisen” di Santa Cristina. Leite sabato si è anche assicurato con Marco Bortolotti il titolo nel doppio.

Leite e la testa di serie numero 2 azzurra Marco Bortolotti oggi si sono sfidati prima a Santa Cristina nella semifinale del doppio. Bortolotti, numero 519 del ranking ATP, ieri nei quarti si era imposto sul connazionale Gian Marco Ortenzi con un doppio 6-2, 6-2, mentre il brasiliano Leite, numero 4 del seeding, aveva eliminato l’italiano Federico Campana per 6-0, 6-4. Oggi il 27enne sudamericano ha battuto in una vera e proprio maratona Bortolotti con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5. Leite ha piazzato nel terzo set il break decisivo nel 12° game, sfruttando dopo tre ore e due minuti di gioco la sua prima palla match per il 7-5 finale.

Domani, domenica, Leite affronterà alle ore 10.30 in una finale tutta sudamericana, l´argentino Facundo Diaz Acosta. Il 19enne, l´anno scorso numero 6 della classifica mondiale juniores, al primo turno ha sconfitto il brissinese Manfred Fellin e ieri il grande favorito Pietro Rondoni. Oggi si è imposto in soli 64 minuti di gioco anche sull’olandese Mick Veldheer con un netto 6:1, 6:3. Domani Diaz Acosta spera di vincere il suo primo torneo nel circuito ITF, mentre Leite insegue la sesta vittoria nel singolo.

Leite/Bortolotti vincono il doppio

Nel doppio il brasiliano ha invece conquistato nel pomeriggio il suo 15° titolo. Leite era accreditato con Marco Bortolotti della prima testa di serie e ha rispettato il pronostico. Leite/Bortolotti hanno battuto in un´ora e dieci minuti di gioco la coppia italiana Alessandro Coppini/Augusto Virgili per 6:3, 6:4. Domani a Santa Cristina Leite potrebbe perciò calare il bis.

ITF “Val Gardena Südtirol Raiffeisen” Santa Cristina – 15.000 dollari

Tabellone principale

Singolare, semifinale

Facundo Diaz Acosta (ARG/ATP 626/6) – Mick Veldheer (NED/ATP 658/8) 6:1, 6:3

Wilson Leite (BRA/ATP 560/4) – Marco Bortolotti (ITA/ATP 521/2) 6:3, 3:6, 7:5

Singolare, finale

ore 10.30: – Wilson Leite (BRA/ATP 560/4) – Facundo Diaz Acosta (ARG/ATP 626/6)

Doppio, finale

Marco Bortolotti/Wilson Leite (ITA/BRA/1) – Alessandro Coppini/Augusto Virgili (ITA) 6:3, 6:4