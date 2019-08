Roger Federer dopo la sconfitta a Cincinnati: “Era la prima volta che lo affrontavo e se con Rafa o Novak so cosa aspettarmi, con lui è diverso”

Roger Federer : “Rublev ha giocato molto bene. Sicuramente all’inizio ho faticato al servizio. Sono stato breakato nei primi turni di battuta e ciò ha influito anche il resto dell’incontro.

Ma è stata dura, lui stava giocando bene, io forse ero in difficoltà soprattutto quando lui accellerava, perchè complessivamente non sentivo male la palla. Sono condizioni di gioco veloci e quando non puoi contare sul servizio o sulla combinazione 1-2, hai bisogno di un’opportunità che ti possa far rientrare nel match.”

“Non me l’ha concessa. E’ stato perfetto. Difesa, attacco, servizio. Non mi ha regalato nulla. Era ovunque. Sono rimasto impressionato, partita eccellente da parte sua. Era la prima volta che lo affrontavo e se con Rafa o Novak so cosa aspettarmi, con lui è diverso.

Non conoscevo benissimo i suoi punti di forza e i suoi punti deboli”.