Da Cincinnati: Ci sarà la wild card Londero e non Matteo Berrettini a sfidare Roger Federer

Sarà Juan Ignacio Londero (ATP 55) il primo avversario di Roger Federer (3) nel Masters 1000 di Cincinnati.

Al primo turno il 25enne argentino, presente grazie a una wild card, ha sconfitto in due set il nostro Matteo Berrettini (26) per 7-6 (7/3) 6-3. Roger e il sudamericano non si sono mai affrontati prima.