Challenger Meerbusch: Il Main Draw. Raul Brancaccio n.11 del seeding

(1) Sousa, Pedro vs Bye

Tatlot, Johan vs (ITF) Maamoun , Karim-Mohamed

Lenz, Julian vs (WC) Squire, Henri

Bye vs (13) Barranco Cosano, Javier

(9) Kotov, Pavel vs Bye

Dima, Dragos vs (PR) Metreveli, Aleksandre

Sels, Jelle vs (ITF) Heyman, Christopher

Bye vs (5) Hernandez-Fernandez, Jose

(4) Lamasine, Tristan vs Bye

Altmaier, Daniel vs Taberner, Carlos

Haerteis, Johannes vs (ITF) Esteve Lobato, Eduard

Bye vs (16) Hassan, Benjamin

(12) Crepatte, Baptiste vs Bye

Cuevas, Martin vs Wang, Tak Khunn

(WC) Daljev, Pavle vs (WC) Breitbach, Kai

Bye vs (8) Bellucci, Thomaz

(6) Ortega-Olmedo, Roberto vs Bye

de Bakker, Thiemo vs Pavlasek, Adam

Qualifier vs (ITF) Vanneste, Jeroen

Bye vs (11) Brancaccio, Raul

(14) Roca Batalla, Oriol vs Bye

Qualifier vs Mena, Facundo

Safranek, Vaclav vs (WC) Gerch, Lucas

Bye vs (3) Krstin, Pedja

(7) Choinski, Jan vs Bye

(PR) Cervantes, Inigo vs (PR) Munoz de la Nava, Daniel

Satral, Jan vs (ITF) Nedelko, Ivan

Bye vs (10) Karatsev, Aslan

(15) Huesler, Marc-Andrea vs Bye

(WC) Wessels, Louis vs Gakhov, Ivan

Fanselow, Sebastian vs Griekspoor, Scott

Bye vs (2) Clarke, Jay