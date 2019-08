Serena Williams si prende la rivincita su Naomi Osaka. La nipponica da lunedì però ritorna in vetta al ranking

Nei quarti di finale a Toronto, Serena Williams (WTA 10) si è presa la personale rivincita su Naomi Osaka (2), 11 mesi dopo essere stata sconfitta in finale agli US Open. L’americana, 23 volte trionfatrice nei tornei del Grande Slam, ha vinto con autorità in due set (6-3 6-3) senza concedere nemmeno una palla break all’avversaria. La 37enne ha già fatto sua la Rogers Cup in tre occasioni (2001, 2011, 2013).

Dal canto suo, la giapponese ha di che consolarsi. La sconfitta di Karolina Pliskova (3) le consegna infatti nuovamente, a partire da lunedì, il numero 1 del ranking WTA.