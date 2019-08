Masters 1000 Cincinnati: Il Main Draw. Quattro azzurri al via

Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

(WC) Querrey, Sam vs Herbert, Pierre-Hugues

Qualifier vs Simon, Gilles

Lajovic, Dusan vs (13) Isner, John

(10) Fognini, Fabio vs Shapovalov, Denis

Qualifier vs Pouille, Lucas

Kyrgios, Nick vs Sonego, Lorenzo

Bye vs (8) Khachanov, Karen

(3) Federer, Roger vs Bye

Berrettini, Matteo vs (WC) Londero, Juan Ignacio

Dimitrov, Grigor vs Wawrinka, Stan

Qualifier vs (15) Basilashvili, Nikoloz

(9) Medvedev, Daniil vs Edmund, Kyle

Verdasco, Fernando vs Paire, Benoit

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (5) Tsitsipas, Stefanos

Parte Bassa

(7) Zverev, Alexander vs Bye

Qualifier vs Auger-Aliassime, Felix

Monfils, Gael vs Tiafoe, Frances

Hurkacz, Hubert vs (11) Bautista Agut, Roberto

(14) Cilic, Marin vs Albot, Radu

Djere, Laslo vs Schwartzman, Diego

(WC) Murray, Andy vs (PR) Gasquet, Richard

Bye vs (4) Thiem, Dominic

(6) Nishikori, Kei vs Bye

Thompson, Jordan vs Qualifier

de Minaur, Alex vs Cecchinato, Marco

(WC) Opelka, Reilly vs (12) Coric, Borna

(16) Goffin, David vs Fritz, Taylor

Pella, Guido vs Qualifier

Garin, Cristian vs Mannarino, Adrian

Bye vs (2) Nadal, Rafael