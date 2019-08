Video del Giorno: Nick Kyrgios scaraventa una bottiglietta d’acqua sulla sedia del Giudice

Tenere il passo con un incontro di Nick Kyrgios in questi giorni, fuori o in campo, è una vera esperienza mistica.

E questo è avvenuto di nuovo stanotte, quando l’australiano ha battuto il giapponese Yoshihito Nishioka nel torneo di Washington.

E’ stata lanciata persino una bottiglietta d’acqua sulla sedia dell’arbitro: “Stavo cercando di bere un drink ed è scappata dalle mie mani la bottiglietta”, ha detto Nick per giustificare l’accaduto.

Per questo gesto Nick ha ricevuto solo un warning.