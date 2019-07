Italiane nel World Tour: I risultati del 29 Luglio

Nelle qualificazioni non sono previsti i Livescore.

Qualificazioni

W60 Lexington, KY

Verena Meliss [5] vs. Victoria Hu 3 incontro dalle ore 17:00

W25 Woking

Harriet Hamilton vs. Irys Ekani [14] 2 incontro dalle ore 12:30

Yana Morderger [4] vs. Alessia Tagliente # incontro dalle ore

W15 Tabarka

Gaia Squarcialupi [5] vs. Rafailia Nikoletta Fulop # incontro dalle ore

Maria Aurelia Scotti [2] vs. Elizabeth Danailova Non prima delle ore 16:30

Elisa Andrea Camerano vs. Victoria Ariadna Beccio [13] # incontro dalle ore

Sravya Shivani Chilakalapudi [4] vs. Alessandra Simone [12] Non prima delle ore 16:30

Andreina Pino [7] vs. Giulia Turconi # incontro dalle ore

Eleonora Canovi vs. Mey Ayari [15] # incontro dalle ore

Elizabeth Danailova vs. Syria La Cerra [16] # incontro dalle ore

Silvia Mattiolo vs. Deniz Paykoc [10] # incontro dalle ore

Ervin Haris Eminefendic vs. Pasquale De Giorgio [14] ore

W25 Sezze

Federica Sacco vs. Maria Zotova [10] ore 12:00

Oleksandra Oliynykova [2] vs. Ginevra Aprea 2 incontro dalle ore 12:00

Angelica Raggi [3] vs. Di Sauro Ludovica 3 incontro dalle ore 12:00

Martina Spigarelli [1] vs. Susanna Giovanardi 4 incontro dalle ore 12:00

Federica Arcidiacono [6] vs. Sofia Rocchetti ore 12:00

Virginia Ciccone vs. Aurora Zantedeschi [11] 2 incontro dalle ore 12:00

Benedetta Luccone vs. Enola Chiesa [8] 3 incontro dalle ore 12:00

Corinna Dentoni [4] vs. Rosanna De Angelis 4 incontro dalle ore 12:00

Vittoria Avvantaggiati vs. Giorgia Pinto [7] ore 12:00

Sara Gambogi [5] vs. Benedetta Ortenzi 2 incontro dalle ore 12:00

Alessandra Mazzola vs. Beatrice Lombardo [9] 3 incontro dalle ore 12:00

Nicole Fossa Huergo vs. Giulia Carbonaro [12] 4 incontro dalle ore 12:00