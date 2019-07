Race to MEF Challenger Imola: a Pancaldi il titolo e la wild card per L’Aquila

Luca Pancaldi conquista il titolo nella Race to MEF Challenger di Imola e si aggiudica la wild card per gli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila, quarto torneo del circuito Challenger del 2019 targato MEF Tennis Events in programma dal 19 al 25 agosto. Nell’atto conclusivo del torneo sui campi in erba sintetica del Tozzona Tennis Park, il bolognese si è imposto su Alessandro Ragazzi con il punteggio di 6-1 6-1 in soli quarantotto minuti.

“E’ andata meglio del previsto, mi aspettavo punto a punto ma ho trovato ritmo in risposta e buone percentuali al servizio, mi sono sciolto e preso subito le distanze giocando un tennis di buon livello a mio avviso – ha commentato Pancaldi al termine della finale, al termine di un percorso netto senza alcun set lasciato per strada e chiuso in crescendo dominando in semifinale e in finale – Ho preso confidenza giorno dopo giorno con la superficie, mi sono mosso meglio e ho trovato il giusto tempo sulla palla”.

“Nelle prossime settimane giocherò un altro Open e poi mi concederò qualche giorno di vacanza, ma a questo punto toccherà allenarmi anche in quel periodo per arrivare pronto a L’Aquila”, ha confessato Pancaldi che prenderà così parte al primo tabellone principale a livello Challenger della carriera. “Avevo provato qualche volta le qualificazioni in passato ma senza superarle – ha proseguito il bolognese, a due anni di distanza dall’ultimo draw cadetto in questa categoria – In questo periodo di tempo ho iniziato a lavorare e quindi ho chiuso con l’attività internazionale dedicandomi a quella Open e a squadre. Sono sicuramente meno allenato ma anche più maturo”.

Infine un plauso e un ringraziamento all’organizzazione di Imola a cura della MEF Tennis Events: “Come detto nei giorni precedenti, è sembrato di essere in un Challenger. Mi aspetto quindi di trovare a L’Aquila un altro torneo di questo livello”.