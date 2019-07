WTA San Jose: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA San Jose Premier | Cemento | $876.183

(1) Svitolina, Elina vs Bye

Buzarnescu, Mihaela vs (WC) Kasatkina, Daria

Qualifier vs Qualifier

Alexandrova, Ekaterina vs (7) Sakkari, Maria

(4) Anisimova, Amanda vs Bye

Brengle, Madison vs Petkovic, Andrea

Watson, Heather vs Zheng, Saisai

Zhang, Shuai vs (8) Collins, Danielle

(5) Vekic, Donna vs Doi, Misaki

Qualifier vs Azarenka, Victoria

Tomljanovic, Ajla vs Qualifier

Bye vs (3) Mertens, Elise

(6) Suárez Navarro, Carla vs Linette, Magda

(WC) Williams, Venus vs (WC) Mattek-Sands, Bethanie

Bouzkova, Marie vs (WC) Vandeweghe, CoCo

Bye vs (2) Sabalenka, Aryna