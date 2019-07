Internazionali “Città di Pontedera” – Trofeo Devitalia: seconda giornata

In contemporanea sui campi del Circolo Tennis Pontedera e del Tennis Club Pisa si sono concluse le qualificazioni della sesta edizione del Torneo Future ITF “Città di Pontedera” – Trofeo Devitalia (www.itfpontedera.it): simultaneamente al turno decisivo delle quali, che ha messo a disposizione sei pass per il tabellone principale, si sono disputati i primi incontri del main draw.

Il tabellone cadetto parla quasi esclusivamente italiano, con cinque tennisti azzurri bravi a superare lo scoglio decisivo e a conquistare l’accesso nel tabellone che conta. L’unica eccezione vincente è rappresentata dal croato Ivan Sabanov, che sconfigge con il punteggio di 63 63 Dominik Recek. Per il resto è predominio nostrano, con le avanzate tra gli altri di Luigi Sorrentino (61 63 su Speziali), Luca Potenza (76 61 su Ciurletti) e Federico Arnaboldi, autore dell’eliminazione del numero 1 Matej Sabanov.

Tra gli incontri di primo turno terminati invece spiccano due derby azzurri che premiano Riccardo Balzerani e Gianluca Di Nicola. Sotto un caldo tropicale, il vincitore della scorsa edizione dell’ITF di Pontedera a seguito di una finale non disputata per l’infortunio di Camilo Hugo Carabelli, si sbarazza dopo due ore e cinquantacinque minuti della giovane wild card Matteo Arnaldi. “E’ stato un match durissimo – ci confessa Balzerani – sia per il valore del mio avversario che per le temperature altissime a cui è difficile giocare. Sono stato bravo nei momenti importanti a far valere la mia maggiore esperienza, ma in alcuni frangenti è stato veramente tosto rimanere aggrappato alla partita. Sono reduce da un momento di forma non molto brillante, ma spero che qui a Pontedera scatti di nuovo la scintilla per ritrovare la mia condizione migliore.” Dall’edizione del 2018 infatti, unico successo in carriera nel circuito internazionale, il tennista reatino non è più riuscito a cogliere altri risultati di rilievo. Da applausi in ogni caso la prestazione del 2001 Matteo Arnaldi, ennesimo rappresentante di una nidiata inesauribile che ha come sue punte di diamante Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri, prime due teste di serie a Pontedera e in campo da domani.

Nella giornata di mercoledì 23 luglio si completerà il quadro degli incontri di primo turno di singolare e di doppio. L’ingresso sui campi del Ct Pontedera in Via Montevisi è libero per tutta la durata della manifestazione.

RISULTATI TURNO DECISIVO QUALIFICAZIONI

Arnaboldi F. (ITA) b. Sabanov M. (CRO, 1) 62 63

Sorrentino L. (ITA, 3) b. Speziali M. (ITA) 61 63

Miceli M. (ITA, 2) b. Maccari F. (ITA) 64 76

Potenza L. (ITA, 5) b. Ciurletti A. G. (ITA, 8) 76 61

Bellucci M. (ITA, 4) b. Maestrelli F. (ITA) 63 75

Sabanov I. (CRO, 6) b. Recek D. (CZE) 63 64

RISULTATI 1° TURNO TABELLONE PRINCIPALE

Balzerani R. (ITA) b. Arnaldi M. (ITA, wc) 46 63 64

Di Nicola G. (ITA) b. Giacomini L. (ITA, 6) 75 16 75

Etcheverry T.M. (ARG) b. Kivattsev K. (RUS, 7) 62 61