Da Palermo: Il resoconto dalle Qualificazioni (con il programma di domani ed il tabellone aggiornato))

Si infoltisce la pattuglia delle italiane nel tabellone principale dei “30^ Palermo Ladies Open”. Alle cinque azzurre, già, entrate nel main draw (Jasmine Paolini, le wild card Sara Errani, Giulia Gatto Monticone, Martina Trevisan e la special exempt Martina Di Giuseppe) si aggiungono Elisabetta Cocciaretto e Jessica Pieri.

La Cocciaretto supera le qualificazioni battendo in tre set l’ungherese Stollar (numero 224 al mondo con un best ranking da 114). Cocciaretto, dopo la wild card assegnatagli agli Internazionali di Roma, si guadagna sul campo il primo accesso al tabellone di un torneo WTA. “Il livello era molto alto, le giocatrici hanno molta più esperienza di me – racconta la Cocciaretto nel post match – Ho giocato a mente libera pensando ai miei obiettivi. Ringrazio tutta Palermo per il sostegno, sono molto calorosi e mi hanno aiutato molto”.

Stacca il pass per il tabellone principale anche Jessica Pieri che ha battuto la brasiliana, Laura Pigossi. La tennista originaria di Lucca, dopo aver perso 6-4 il primo set, si è scatenata nel secondo e terzo set (6-1 6-0) concedendo appena un game all’avversaria. “Sono partita molto tesa – sottolinea – era il primo match che giocavo per qualificarmi in un WTA quest’anno. Lei ha giocato bene, stavo riprendendo il primo set mentre nel secondo ho cercato di spingere di più. È andata bene, sono molto contenta di come sono andate le cose”. Insieme a Cocciaretto e Pieri, centrano la qualificazione la francese Amandine Hesse, l’australiana Jaimee Fourlis, la croata Mrdeza, la brasiliana Ce e la lucky loser Liudmila Sansonova.

Da domani il via al tabellone principale. Sette le partite in programma del singolare ed una di doppio. Le prime azzurre a scendere in campo saranno Giulia Gatto Monticone, entrata nel tabellone principale grazie ad una wild card, che alle 20.30 affronterà sul centrale la tedesca Antonia Lottner. Al termine toccherà a Jessica Pieri (che ha superato ieri nel secondo ed ultimo turno di qualificazione, la brasiliana Laura Pigossi), contro la serba, Alexandra Krunic.

Appuntamenti di domani. Il programma degli eventi verrà aperto da un secondo Kid Day organizzato dalla Fit Sicilia, ma stavolta con ospiti i giovani di una casa famiglia del quartiere Zen di Palermo. Alle ore 18.30, invece, un nuovo appuntamento con le presentazioni dei libri che vedrà protagonista Stefania Auci con “I leoni di Sicilia”, edito Nord, uno dei best seller dell’anno. Alle 19.30 spazio alla Marching Band della Massimo Kid Orchestra, mentre in contemporanea ci sarà l’opening player’s party con lo show cooking dell’oste palermitano Filippo La Mantia.

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Lara Arruabarrena vs [4] Tamara Zidansek

2. Arantxa Rus vs [Q] Amandine Hesse

3. [WC] Giulia Gatto-Monticone vs Antonia Lottner (non prima ore: 20:30)

4. [Q] Jessica Pieri vs Aleksandra Krunic

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [3] Daria Gavrilova / Shuai Peng vs Elena Bogdan / Cristina Dinu

2. Paula Badosa vs [5] Pauline Parmentier

3. [Q] Gabriela Ce vs Natalia Vikhlyantseva

4. [LL] Liudmila Samsonova vs [Q] Jaimee Fourlis

Il Main Draw

(1) Bertens, Kiki vs Gorgodze, Ekaterine

(Q) Pieri, Jessica vs Krunic, Aleksandra

(Q) Mrdeza, Tereza vs Begu, Irina-Camelia

Paolini, Jasmine vs (6) Siegemund, Laura

(3) Kuzmova, Viktoria vs (Q) Cocciaretto, Elisabetta

Rus, Arantxa vs (Q) Hesse, Amandine

(WC) Errani, Sara vs (SE) di Giuseppe, Martina

Badosa, Paula vs (5) Parmentier, Pauline

(7) Sorribes Tormo, Sara vs Ferro, Fiona

(WC) Gatto-Monticone, Giulia vs Lottner, Antonia

(LL) Samsonova, Liudmila vs (Q) Fourlis, Jaimee

Arruabarrena, Lara vs (4) Zidansek, Tamara

(8) Teichmann, Jil vs Gavrilova, Daria

(Q) Ce, Gabriela vs Vikhlyantseva, Natalia

Friedsam, Anna-Lena vs Voegele, Stefanie

(WC) Trevisan, Martina vs (2) Cornet, Alizé