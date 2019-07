ATP Umago: Salvatore Caruso non dà scampo a Bagnis, prima semifinale per l’azzurro

Continua lo splendido cammino di Salvatore Caruso sui campi in terra battuta dell’ATP 250 di Umago: il tennista siciliano, proveniente dalle qualificazioni, ha superato l’argentino Facundo Bagnis, numero 152 del ranking mondiale, col punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e 19 minuti di gioco, centrando così la prima semifinale in carriera in un torneo del circuito maggiore.

Per il giocatore azzurro si tratta di un risultato straordinario, centrato tra l’altro in un momento tutt’altro che semplice, avendo sulle spalle il peso della precedente vittoria ai danni del giocatore di casa Borna Coric, secondo favorito del seeding. Al penultimo atto della manifestazione croata, Salvatore Caruso se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, quarta testa di serie: comunque vada, il nativo di Avola è già certo di far registrare il suo best ranking (da lunedì, infatti, sarà almeno n.104).

PRIMO SET – Avvio sprint per Caruso, molto bravo a sfruttare fin da subito il momento di estrema confusione del suo avversario: ottenuto il break nel gioco d’apertura, l’azzurro conferma il vantaggio issandosi sul 2-0 senza particolari problemi. Il sudamericano prosegue in una serie infinita di errori non forzati e cede nuovamente la battuta nel quinto gioco: Caruso “vola” sul 5-1, confermando il doppio break di vantaggio, ma da questo momento stacca leggermente la spinta, anche a causa dell’ingresso in partita dell’argentino. Bagnis accorcia fino a 5-4, annullando quattro set point all’italiano: nel decimo gioco, Caruso sciupa altre tre opportunità con la battuta a disposizione ma sulla quarta viene “graziato” da un rovescio affossato in rete da Facundo Bagnis. E’ 6-4 Caruso in 52 minuti.

SECONDO SET – Si ripete il copione già visto nel parziale d’apertura: Caruso toglie la battuta a Bagnis nel primo gioco, a trenta, e successivamente conferma il vantaggio, però non senza difficoltà avendo dovuto cancellare una palla del controbreak con un ace. Dominio totale, in lungo e in largo, da parte del giocatore siciliano: Caruso domina i restanti games, complice un Bagnis veramente troppo falloso e tutt’altro che concentrato sulla partita. Arrivano altri due break, uno a quindici e uno ai vantaggi, che consegnano così il 6-0 a Salvatore Caruso: alle 00.53 finisce l’incontro, prima semifinale a livello ATP per il ventiseienne italiano.

Cronaca di Lorenzo Carini