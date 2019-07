ITF Imola: Il resoconto di giornata

Entra sempre più nel vivo la 16° edizione degli Internazionali di Imola 2019 (15-21 luglio, ITF Women’s Circuit, montepremi 25.000 $): i campi del Tozzona Tennis Park infatti sono stati teatro degli incontri del primo turno del Main Draw, oltre che del torneo di doppio, sempre in grado di catalizzare l’attenzione di appassionati e curiosi per gli alti indici di spettacolarità e particolarità. Quanto ai risultati della serata di ieri, da segnalare l’uscita di scena dell’imolese Camilla Scala, che poco ha potuto al cospetto della tennista greca Eleni Kordolaimi, vincitrice di entrambi i set con un 6-3 e un più equilibrato 7-6. Bene invece Lucia Bronzetti, romagnola classe ’98, nonché testa di serie numero 3, che ha liquidato con un netto 6-1/ 6-2 la slovena Pislak. Nella giornata di mercoledì 17, tra le tante partite in programma (il maltempo di lunedì ha costretto gli organizzatori ad affoltire il calendario e utilizzare anche il terzo campo del Tozzona Tennis Park), da segnalare l’eliminazione di Rasheeda McAdoo, figlia dell’ex star NBA Bob, al cospetto della spagnola Cavalle Reimers. Nella tarda mattinata, sul Campo Centrale, una battagliera Federica Prati e la potente Claudia Coppola hanno dato vita ad uno scontro serrato, durato quasi tre ore, che vede spuntare la tennista milanese, dimostrando di essere sempre a suo agio in terra imolese.

Pochi problemi per le italiane Meliss e Dentoni, vincitrici rispettivamente sulla Marinkovic e sulla Urzhumova, mentre nel replay della sfida di ieri Sara Gambogi ha ancora una volta avuto nettamente ragione sulla Bozicevic (ripescata al posto della Di Sarno, costretta al forfait). Nel torneo di doppio, passa il turno la coppia Raggi-Zantedeschi, mentre nulla possono Tcherkes Zade e Tiglea contro le più quotate Bojana Marinkovic e Ioana Gaspar. Tra i match serali, spicca l’esordio di Stefania Rubini, campionessa in carica della scorsa edizione, opposta ad Anastasia Piangerelli.

Massimiliano Narducci (Organizzatore Internazionali 2019): “Un’altra giornata favolosa, siamo riusciti a disputare tantissimi match. In evidenza Lucia Bronzetti ieri sera, ho visto bene anche la Rosatello. Tanto rammarico per l’eliminazione di Camilla Scala, che ha disputato una buona partita, prima di crollare al tie break, al cospetto di un’avversaria di valore”.

Internazionali di Imola 2019- ITF Women’s Circuit (16-21 luglio, 2018, Tozzona Tennis Park Imola)

Risultati match serali di martedì 16 luglio

Manca PISLAK (SLO)- Lucia BRONZETTI [3] (ITA) 1-6/ 2-6

Lisa PONOMAR (GER)- Camilla ROSATELLO (ITA) 3-6/ 1-6

Camilla SCALA (ITA)- Eleni KORDOLAIMI (GRE) 3-6/ 6-7

Ksenia LASKUTOVA [7] (RUS)- Angelica MORATELLI (ITA) 2-6/ 3-6

Risultati di mercoledì 17 luglio/ Torneo di singolo

Nina STADLER (SUI)- Sandra SAMIR (EGY) [8] 6-0/7-5

Rasheeda MCADOO (USA)- Yvonne CAVALLE-REIMERS [5] (ESP) 0-6/ 1-6

Claudia COPPOLA (ITA)- Federica PRATI (ITA) 5-7/ 6-3/ 3-6

Amanda CARRERAS (GBR)- Valentina LOSCIALE (ITA) 6-2/ 6-7/ 6-1

Bojana MARINKOVIC (SRB)- Verena MELISS (ITA) 3-6/ 6-7

Paula Cristina GONCALVES [4] (BRA)- Nathaly KURATA (BRA) 7-5/ 6-2

Karolayne ALEXANDRE DA ROSA (BRA)- Ioana GASPAR (ROU) 1-6/ 4-6

Valeriya URZHUMOVA (RUS)- Corinna DENTONI (ITA) 3-6/ 2-6

Isabella BOZICEVIC (AUS) -Sara GAMBOGI (ITA) 1-6/ 2-6

Deborah CHIESA [1] (ITA)- Martina SPIGARELLI (ITA) match serale

Lisa PIGATO (ITA)- Claudia GIOVINE (ITA) match serale

Anastasia PIANGERELLI (ITA)- Stefania RUBINI [2] (ITA) match serale

Torneo di doppio

Angelica RAGGI (ITA)/ Aurora ZANTEDESCHI (ITA) VS Maria MASINI (ITA)/ Manca PISLAK (SLO)

6-4/ 6-1

Isabella TCHERKES ZADE (ITA)/ Cristina Elena TIGLEA (ITA) VS Ioana GASPAR (ROU)/ Bojana MARINKOVIC (SRB) 4-6/ 2-6

Paula Cristina GONCALVES (BRA)/ Nina STADLER (SUI) VS Valentina LOSCIALE (ITA)/ Maria TOMA (ROU) match serale

Amanda CARRERAS (GBR)/ Yvonne CAVALLE- REIMERS (ESP) VS Lucia BRONZETTI [2] (ITA)/ Camilla ROSATELLO (ITA) match serale

Karolayne ALEXANDRE DA ROSA (BRA)/ Sara GAMBOGI (ITA) VS Elena DE SANTIS (ITA)/ Ksenia LASKUTOVA (RUS)

Soumeya ANANE (GBR)/ Valerija URZHUMOVA (RUS) VS Isabella BOZICEVIC [4] (AUS)/ Federica PRATI (ITA) match serale

Eleni KORDOLAIMI (GRE)/ Lisa PONOMAR [3] (GER) VS Camilla SCALA (ITA)/ Martina SPIAGRELLI (ITA) match serale