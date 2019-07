Italiane nel World Tour: I risultati del 15 Luglio

W80 Biarritz – Qualificazioni

Gaia Sanesi [5] vs. Luna Lesage 3 incontro dalle ore 10:00



Cristiana Ferrando [3] vs. Julie Bousseau 2 incontro dalle ore 10:00



W25 Palmela – Qualificazioni

Giuseppina Miccio vs. Anastasiya Poplavska [7] Non prima delle ore 12:00

W25 Aschaffenburg – Qualificazioni

Silvia Ambrosio vs. Monica Cappelletti [11] ore 11:00



ITF Aschaffenburg S. Ambrosio S. Ambrosio 40 6 3 M. Cappelletti [11] • M. Cappelletti [11] 40 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Cappelletti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-2 S. Ambrosio 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Cappelletti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Ambrosio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Cappelletti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Ambrosio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 S. Ambrosio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Cappelletti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Ambrosio 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Cappelletti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Ambrosio 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Cappelletti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Ambrosio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Cappelletti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Ambrosio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Cappelletti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Ambrosio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 M. Cappelletti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

W15 Tabarka

Ginevra Peiretti vs. Kerstin Peckl [10] ore 11:30

Andrea Agostina Farulla Di Palma [1] vs. Non prima delle ore 16:00

Chiara Alesiani vs. Francesca Rumi [13] Non prima delle ore 11:30

Giuliana Bestetti vs. Estella Jaeger [12] Non prima delle ore 11:30

Greta Medeghini vs. Victoria Ariadna Beccio [11] Non prima delle ore 11:30

Francesca Dell’Edera [5] vs. Non prima delle ore 16:00

Alice Amendola [6] vs. Non prima delle ore 16:00

Silvia Mattiolo vs. Miranda Poile [9] Non prima delle ore 11:30

Andreina Pino [7] vs. Non prima delle ore 16:00

Gaia Squarcialupi [8] vs. Lavinia Lancellotti Non prima delle ore 11:30

W25 Imola – Qualificazioni

Enola Chiesa vs. Federica Prati [8] ore 12:00

Elena De Santis [4] vs. Maria Toma 2 incontro dalle ore 12:00

Bianca Vitale vs. Giulia Crescenzi [7] 3 incontro dalle ore 12:00

Isabella Bozicevic [5] vs. Ginevra Aprea Non prima delle ore 17:00

Claudia Giovine [2] vs. Arianna Zucchini Non prima delle ore 19:30

Anita Husaric [1] vs. Aurora Zantedeschi Non prima delle ore 21:00

Angelica Raggi [6] vs. Valentina Urelli Rinaldi ore 12:00

Valentina Losciale vs. Isabella Tcherkes Zade [12] 2 incontro dalle ore 12:00

Valeriya Urzhumova [3] vs. Cristina Elena Tiglea 3 incontro dalle ore 12:00

Micol Sanna vs. Sara Gambogi [10] Non prima delle ore 16:00

Giulia Carbonaro vs. Maria Masini [11] 2 incontro dalle ore 16:00

Natalie Proese vs. Anastasia Piangerelli [9] 3 incontro dalle ore 16:00

W15 Don Benito (Badajoz) – Qualificazioni

Elena Di Battista [6] vs. Non prima delle ore 15:00

W15 Parnu – Qualificazioni

Maria Vittoria Viviani [4] vs. Eveliina Koivupuisto Non prima delle ore 12:00