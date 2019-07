Wimbledon, Strycova per l’impresa: a 3,70 la vittoria su Serena Williams

A 33 anni ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo Slam e proverà a giocarsela al meglio che può. I numeri, però, non sono propriamente dalla parte di Barbora Strycova, che dovrà affrontare domani, a Wimbledon, Serena Williams. La statunitense l’ha sempre battuta nei tre precedenti giocati, non concedendole nemmeno un set: le quote sul prossimo incontro, dunque, sono nettamente a favore della Williams, data a 1,28 sul tabellone Snai, dove, invece, l’impresa della tennista ceca è data a 3,70. Considerando i precedenti, quindi, il risultato esatto più probabile è il 2-0 per la statunitense, dato a 1,77. Per la Strycova, riferisce Agipronews, vincere il primo set contro la sua avversaria (quindi cedendo con un 2-1) è una possibilità da 3,85.