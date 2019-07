Wimbledon Juniores: Il resoconto del Day 3. Esce di scena il nostro Flavio Cobolli

“Chi non risica,non rosica”. Flavio Cobolli è sicuramente un interprete del famoso detto toscano ma non sempre ciò che questo proverbio dice frutta i risultati sperati ed il match perso dal romano oggi contro il suo coetaneo Jianu,entrambi classe 2002,ne è la prova.

Flavio parte subito male commettendo tre doppi falli nel game di apertura e si fa strappare il servizio dal rumeno n16 del ranking juniores,ma l’italiano c’è,si fa sentire in campo e riesce a controbrekkare nel 6° gioco. Si arriva al tiebreak senza nessun problema al servizio per entrambi(da segnalare solo un SP mancato da Flavio nel 12° game 30/40 Jianu al servizio e seconda,il romano prova a spingere ma trova solo la rete):avvio sprint qui di Filip che ottiene subito un mini-break e si porta sul 6/3 e servizio grazie ad una serie di ottime prime di servizio,da qui Flavio si trasforma e piazza,prima un lungo linea vincente di dritto,e poi un passante stretto sempre con lo stesso colpo portandosi sul 6/5 e servizio,buona prima e dritto in chiusura per il 6/6,si gira e il 16enne rumeno strappa un altro minibreak portandosi ancora a SP che,ancora una volta,Flavio annulla ma perde la prima frazione per 9 punti a 7 con un DF. Nel secondo c’è poco da fare:Jianu mantiene la stessa solidità che lo aveva contraddistinto e chiude il match strappando il servizio per la seconda volta nel secondo parziale ad un Cobolli che con la testa era ancora al DF commesso sul 8/7 del tiebreak,troppo nervoso per riuscire a ribaltare il match. Atteggiamento mentale da rivedere(una serie di comportamenti un po’ “alla Fognini),ma per quanto riguarda il modo di stare in campo e di interpretare il match poco da dire,il ragazzo c’è e crescerà sicuramente in futuro.

Sorprendono la vittoria di Fery(ragazzino di cui abbiamo già parlato nel day1 che ha battuto al 1T Arnaldi)contro Kingsley in due set e l’eliminazione della TDS N5 Lehecka per mano dello statunitense Grant.Avanzano,senza troppi problemi,anche il N1 del seeding,Rune,che vince contro l’ucraino Vanshelboim lasciandogli solo due game(6/0-6/2),e lo spagnolo Alcaraz Garfia,che ne lascia uno in più di game rispetto al danese al brasiliano De Almeida(6/1-6/2).Non delude nemmeno Matusevich che sconfigge con un doppio 6/3 lo statunitense Nanda(sorprende questa sconfitta così arrendevole,mi sarei aspettato almeno la conquista di un parziale da uno con le sue potenzialità)mentre vince un bel match il ceco Srvcina contro il canadese Draxl in tre set molto tirati(7/6(3)-3/6-6/3).

Al femminile viene eliminata la TDS N2 Osorio Serrano dalla ceca Fruhvirtova(6/4-6/3)mentre vince in rimonta la TDS N1 Navarro contro la francese Janicijevic(4/6-6/4- 7/5),che è stata avanti 6/4-3/1,servizio e palla del 4/1. Avanzano la temibile Snigur che lascia appena un game alla Richardson(6/0-6/1)e la Noel,che si sbarazza in un’ora di gioca col punteggio di 6/2 6/1 della statunitense Owensby.

Paolo Schiano