Universiadi 2019: Fayziev e Tseng ai quarti di finale, fuori Efstathiou

Si continua a giocare sui campi in terra battuta del Tennis Club Napoli, dove è in corso la XXX Universiade: il tabellone maschile si è allineato ai quarti di finale con una netta prevalenza di giocatori asiatici. Ricordiamo che non ci sono speranze di medaglia per l’Italia in seguito alle eliminazioni di Alessandro Ceppellini e Gian Marco Ortenzi.

Prosegue la corsa delle prime due teste di serie: il cinese Wu si è imposto per 6-4 7-5 sul coreano Shin, mentre il russo Gakhov ha avuto bisogno di tre parziali per superare il giapponese Shimabukuro. L’uzbeko Sanjar Fayziev avanza grazie al ritiro del coreano Hong nel corso del secondo parziale; più fatica del previsto per la stellina Chun Hsin Tseng che ha sconfitto per 6-1 al terzo set il francese Joncour.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE:

Wu (TPE) b. Shin (KOR) 6-4 7-5

Poullain (FRA) b. Ito (JPN)

Sultanov (UZB) b. Efstathiou (CYP) 7-5 6-2

Smith (USA) b. Tang (HKG) 6-2 6-3

Negritu (GER) b. Peniston (GBR) 6-2 6-4

Tseng (TPE) b. Joncour (FRA) 6-1 6-7(4) 6-1

Fayziev (UZB) b. Hong (KOR) 6-7 4-1 Rit.

Gakhov (RUS) b. Shimabukuro (JPN) 6-3 3-6 6-0