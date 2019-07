Da Biella: Il resoconto di giornata (02 Luglio)

Alla Biella Tennis Academy si sono conclusi i match di qualificazione al Sella Open, torneo Itf W25 in programma sui campi di via Liguria (finale il 7 luglio). A conquistarsi un posto ‘al sole’ sono state Martina Colmegna (un’ora e 38 minuti per avere ragione di Camilla Scala: 7-5, 6-2 lo score); Tatiana Pieri, capace di eliminare la prima favorita del seeding, Gaia Sanesi, per 6-4, 6-2; Federica Di Sarra, a segno con Rasheeda McAdoo (figlia dell’indimenticato campione Nba ed ex Olimpia Milano Bob) con il punteggio di 6-2, 6-2) e Camilla Rosatello, che dopo aver regolato con facilità la wild card del circolo Valentina Campagnolo (doppio 6-0), si è ripetuta con Maria Vittoria Viviani, sconfitta con il punteggio di 6-2, 6-4.

Tra le otto che hanno strappato il pass per il main draw ci sono pure la brasiliana Laura Pigossi (tds 11 e 560° giocatrice nel ranking Wta), a segno contro la giapponese Erina Hayashi (tds 2 e 420 al mondo) per 7-6 (2), 6-3; la norvegese Melanie Stokke (sotto 1-2 con la slovena Pia Cok, ha infilato 11 game consecutivi, fino al 6-2, 6-0 finale); la giapponese Yuki Naito (7-5, 6-2 alla spagnola Rosa Vicens Mas) e la russa Maria Marfutina (6-3, 6-3 a Moyuka Uchijima).

Non sono mancate le sorprese nei primi match del tabellone principale. Così la tds numero 2, la svizzera Ylena In-Albon è stata superata dalla ventiseienne Stefania Rubini: 6-1, 1-6, 6-2 lo score. Tutto facile invece per la favorita assoluta della vigilia: Rebecca Sramkova. La slovacca, dotata di grandi accelerazioni e con una velocità di crociera decisamente superiore alle rivali, si è sbarazzata di Greta Arn per 6-2, 6-1. A cadere è stata anche la numero 7 Anastasia Grymalska: l’azzurra ha lottato, ma si è arresa all’ungherese Reka-Luca Jani per 7-5, 7-6 (5).

Mercoledì il programma sarà molto ricco: oltre alle sfide del singolare sono infatti previsti gli otto match del tabellone di doppio. Si parte alle 10 su quattro campi.

RISULTATI PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Pia Cuk (Svk, 6) b. Elena De Santis (Ita) 6-1, 6-1

Melanie Stokke (Nor, 15) b. Anastasiya Poplavska (Ukr) 6-3, 7-5

Camilla Rosatello (Ita, 16) b. Valentina Campagnolo (Ita, WC) 6-0, 6-0

Maria Vittoria Viviani (Ita, WC) b. Georgia Brescia (Ita, 5) 6-4, 2-6, 10-6

Maria Marfutina (Rus 14) b. Martina Spigarelli (Ita) 6-3, 6-0

Rasheeda McAdoo (Usa, 13) b. Jessica Bertoldo (Ita) 6-1, 6-2

Moyuka Uchjima (Gia, 8) b.. Federica Trevisan (Ita) 6-7 (4), 6-4, 10-2

Federica Di Sarra (Ita, 7) b. Nastassja Burnett (Ita) 6-2, 6-3

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Tatiana Pieri (Ita, 10) b. Gaia Sanesi (Ita, 1) 6-4, 6-2

Laura Pigossi (Bra, 11) b. Erina Hayashi (Gia, 2) 7-6 (2), 6-3

Martina Colmegna (Ita, 4) b. Camilla Scala (Ita, 9) 7-5, 6-2

Yuki Naito (Gia, 3) b. Rosa Vicens Mas (Spa, 12) 7-5, 6-2

Federica Di Sarra (Ita, 7) b. Rasheeda McAdoo (Usa, 13) 6-2, 6-2

Camilla Rosatello (Ita, 16) b. Maria Vittoria Viviani (Ita, WC) 6-2, 6-4

Maria Marfutina (Rus 14) b. Moyuka Uchjima (Gia, 8) 6-3, 6-3

Melanie Stokke (Nor, 15) b. Pia Cuk (Svk, 6) 6-2, 6-0

PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE

Stefania Rubini (Ita) b. Ylena In-Albon (Sui, 2) 6-1, 1-6, 6-2

Reka-Luca Jani (Hun) b. Anastasia Grymalska (Ita, 7) 7-5, 7-6 (5)

Lucia Bronzetti (Ita) b. Dalma Galfi (Hun, 5) 6-1, 6-7 (7), 6-2

Deborah Chiesa (Ita) vs Maiar Sherif (Egy)

Anna Morgina (Rus) b. Oona Orpana (Fin) 7-6 (4), 6-3

Rebecca Sramkova (Svk, 1) b. Greta Arn (Hun) 6-2, 6-1