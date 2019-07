Wimbledon: Nick Kyrgios diverte il pubblico durante il match d’esordio (VIDEO)

Nick Kyrgios ha avuto bisogno di quasi tre ore e mezza di gioco per avere la meglio sul connazionale Jordan Thompson al primo turno del torneo di Wimbledon: il nativo di Canberra, classe 1995, si è imposto col punteggio di 7-6(4) 3-6 7-6(10) 0-6 6-1, dando spettacolo anche per motivi non legati al proprio modo di giocare a tennis.

Sul Campo 3, sono tanti gli spettatori intrattenuti dai ripetuti show di Nick Kyrgios, che al prossimo turno potrebbe incontrare Rafael Nadal, atteso nel tardo pomeriggio dal giapponese Sugita.

https://twitter.com/doublefault28/status/1146036608426283011