ATP Antalya: I risultati con il dettaglio della Semifinale e Finali. Lorenzo Sonego in finale

ATP Antalya 250 | Erba | e445.690 – Semifinale e Finali

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [4] Pablo Carreno Busta vs Lorenzo Sonego



ATP Antalya Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 3 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 7 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Jonathan Erlich / Artem Sitak vs Ivan Dodig / Filip Polasek



ATP Antalya Jonathan Erlich / Artem Sitak Jonathan Erlich / Artem Sitak 30 6 1 Ivan Dodig / Filip Polasek • Ivan Dodig / Filip Polasek 40 3 1 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Dodig / Polasek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 J. Erlich / Sitak 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Erlich / Sitak 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 I. Dodig / Polasek 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 df 4-3 → 5-3 J. Erlich / Sitak 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 I. Dodig / Polasek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 J. Erlich / Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 J. Erlich / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-30 2-0 → 3-0 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Erlich / Sitak 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Miomir Kecmanovic vs [4] Pablo Carreno Busta OR Lorenzo Sonego (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare