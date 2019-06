Dal prossimo anno cambia completamente la Federation Cup

Dopo la Coppa Davis, anche la Fed Cup cambia formato. A inizio novembre del 2019 Australia e Francia si giocheranno il titolo, poi dal 2020 il torneo a nazioni femminile vivrà una poule finale di sei giorni che vedrà opposte, in aprile a Budapest, le migliori 12 squadre.

Simile modifica era stata apportata anche per la Davis, che sarà assegnata in novembre a Madrid a una delle 18 nazioni finaliste.

Questa nuova formula della Fed Cup agevolerà il calendario stagionale portando a meno settimane di incontri (da tre a due: qualificazioni in febbraio, finale in aprile), ma a più partite da disputarsi per gli atleti come conseguenza dell’introduzione della fase a gironi nell’ultimo atto.