Andy Murray potrebbe tornare in campo in singolare già quest’anno

Andy Murray potrebbe ritornare in campo anche in singolare dopo aver vinto la scorsa settimana in doppio il torneo del Queen’s in coppia con Feliciano Lopez.

“Mi sento benissimo, certo, un po’ di rigidità per la tensione, ma la cosa più importante è che non ho più paura di provar dolore.

E tutto senza sentire dolore. Una sensazione meravigliosa per me. potrei competere solo in doppio fino alla fine della stagione.

Oppure, dopo Wimbledon, considerare l’idea di prepararmi a Cincinnati e agli Us Open. Continuando a giocare in doppio nei tornei minori”.