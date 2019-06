Italiane nel World Tour: I risultati del 24 Giugno

W25 Tarvisio – Qualificazioni

Gloria Ceschi vs. Elena De Santis [16] ore 11:00



Tasha Cacciato vs. Rasheeda McAdoo [12] 2 incontro dalle ore 11:00



Gaia Di Paolo vs. Iva Primorac [11] 2 incontro dalle ore 14:00



Angelica Raggi vs. Manca Pislak [15] 2 incontro dalle ore 11:00



Moyuka Uchijima [8] vs. Rubina Marta De Ponti Non prima delle ore 14:00



Kristina Novak vs. Angelica Moratelli [9] 2 incontro dalle ore 14:00



Miriam Bianca Bulgaru [7] vs. Anastasia Piangerelli ore 11:00



Anna Peres vs. Camilla Rosatello [13] Non prima delle ore 14:00



W15 Tabarka

Zeynep Sena Sarioglan [5] vs. Beatrice Ricci # incontro dalle ore

Jacquline Nylander Altelius [6] vs. Sofia Rocchetti # incontro dalle ore

Mai Kandori vs. Alessandra Simone [15] # incontro dalle ore

Daria Rakitskaya vs. Carola Cavelli [13] # incontro dalle ore

Elisa Andrea Camerano vs. Andjela Jocovic [14] # incontro dalle ore

Audrey Dabomve vs. Nicole Fossa Huergo [11] # incontro dalle ore

W15 Madrid – Qualificazioni

Laura Maluniakova [5] vs. Micol Sanna Non prima delle ore 16:30



