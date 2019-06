Da Parma: Federico Gaio è in finale. Nel doppio successo di Pellegrino-Grigelis

Federico Gaio batte Giulio Zeppieri con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(3) in 2 ore e 6 minuti di gioco e vola in finale agli Internazionali di Tennis Emilia Romagna | GoldBet Tennis Cup, il secondo ATP Challenger del 2019 targato MEF Tennis Events. Una semifinale entusiasmante tra due ragazzi splendidi, che hanno regalato uno spettacolo indimenticabile alla folta cornice di pubblico presente al Tennis Club President di Parma. Nel match per il titolo, domenica alle ore 17.00, Federico Gaio affronterà Tommy Robredo.

Gaio elimina Zeppieri al fotofinish – Al termine dell’incontro il commento del faentino classe ’92: “Abbiamo disputato un bellissimo match. Faccio i miei più sinceri complimenti a Giulio: ci conosciamo da poco, ogni tanto ci alleniamo insieme a Latina, ma non pensavo potesse giocare già a questo livello. Io sto cercando di trovare continuità di risultati e di gioco, sono contento di come mi sto esprimendo in questo periodo. La finale contro Robredo? A Marbella, dove nessuno dei due era testa di serie, l’ho battuto. Ora sono contento di ritrovare un grandissimo giocatore come lui in finale. Parliamo dell’ex numero 5 del mondo, spero di fare un’altra ottima partita”.

Lenz ko, Robredo in finale – Sabato tranquillo per Tommy Robredo, che dopo appena 22 minuti di gioco, sul punteggio di 5-0 in proprio favore, approfitta del ritiro di Julian Lenz in semifinale. Problemi alla schiena per il tedesco, mai in partita e costretto, nonostante l’intervento del fisioterapista sul 3-0, ad abbandonare il campo. Federico Gaio se la vedrà dunque con Tommy Robredo nella finale della prima edizione degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna | GoldBet Tennis Cup.

Grigelis e Pellegrino campioni di doppio – Trionfano in doppio Laurynas Grigelis e Andrea Pellegrino, che in finale si impongono su Ariel Behar e Gonzalo Escobar in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 10/7. Grande prova di carattere del giocatore lituano, italiano d’adozione, e del giovane azzurro, partiti malissimo e fuori dall’incontro nella prima fase. Poi un convincente secondo set e un nuovo recupero, nel match tie-break decisivo, da 2/6 sotto sino all’abbraccio finale con gli applausi di un’entusiasta pubblico in sottofondo. “Era la prima volta che giocavamo il doppio insieme, non è andata poi così male – hanno ammesso sorridendo i due durante la premiazione –. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo torneo. È stato un piacere trascorrere questa settimana al Tennis Club President”.

I RISULTATI DI SABATO 22 GIUGNO

Semifinali di singolare

Tommy Robredo d. Julian Lenz 5-0 rit.

Federico Gaio d. Giulio Zeppieri 6-4 3-6 7-6(3)

Finale di doppio

Laurynas Grigelis/Andrea Pellegrino d. Ariel Behar/Gonzalo Escobar 1-6 6-3 10/7