Matteo Donati si cancella dal Challenger di Milano: entra Riccardo Bonadio

Si prolungherà inevitabilmente il periodo di assenza dal circuito professionistico per Matteo Donati, che nel pomeriggio odierno si è cancellato dal tabellone principale del Challenger di Milano, il cui inizio è fissato per lunedì 24 giugno.

L’alessandrino, che non gioca un match ufficiale dal primo turno delle qualificazioni del Roland Garros (in quell’occasione si ritirò nel corso del terzo set contro il bielorusso Ignatik), non è però l’unico giocatore a dover rinunciare all’Aspria Tennis Cup 2019: ritirati, quest’oggi, anche il russo Ivan Nedelko, il francese Tak Khunn Wang e lo spagnolo Javier Barranco Cosano.

Entrano nel main draw, dunque, Riccardo Bonadio, Frederico Ferreira Silva, Dimitar Kuzmanov e Renzo Olivo.