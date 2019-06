ATP Halle: Matteo Berrettini in rimonta supera Andreas Seppi ed approda ai quarti di finale

Andreas Seppi è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle. Il 35enne caldarese si è dovuto arrendere nel derby tutto italiano a Matteo Berrettini (ATP 22) in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 2-6.

Oggi Seppi ha disputato la sua 1000° partita da professionista. Dopo aver superato martedì all’esordio il tedesco Mats Moraing, l’altoatesino ha affrontato negli ottavi il connazionale Berrettini. Il 23enne romano è in forma straordinaria, lo scorso weekend ha vinto il torneo ATP di Stoccarda e la prossima settimana entrerà nei Top 20 del mondo. Seppi e Berrettini si sono affrontati finora una sola volta in carriera, l’anno scorso proprio a Halle, con il caldarese che si era affermato in due set per 6-3, 7-5.

Ottima partenza di Seppi, che nel settimo game ha strappato il turno di battuta a Berrettini, portandosi sul 4-3. Dopo 36 minuti di gioco il numero 69 del ranking mondiale ha chiuso il primo set sul 6-4.

La seconda frazione di gioco era molto equilibrata fino al 4-3 a favore di Berrettini, poi il romano ha piazzato il break per il 5-3. Sul proprio servizio, l‘azzurro ha subito sfruttato la sua prima palla set per il 6-3. Nel terzo, decisivo parziale Berrettini, grazie a due break, è scappato immediatamente sul 4-0. Dopo un‘ora e 44 minuti di gioco il numero 22 del ranking ATP ha chiuso il match sul 6-2 finale.

Ai quarti di finale Matteo Berrettini sfiderà nuovamente Karen Khachanov, n.9 del mondo.

