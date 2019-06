Rudolf Molleker e l’errore per il torneo di Wimbledon (comprese le wild card per le quali)

Questo è uno di quei casi che potrebbe causare la perdita di punti e soldi.

Rudolf Molleker, uno dei giovani talenti del tennis tedesco (solo 18 anni) non sarà presente al torneo di Wimbledon per un errore.

E perché? Perché Molleker e il suo allenatore hanno perso la cognizione della scadenze e non si sono iscritti in tempo per le qualificazioni del torneo londinese.

Per cercare di rimediare all’errore, hanno chiesto una wild card per le qualificazioni, ma gli organizzatori hanno detto di no, perchè l’invito era stato già promesso ad altri giocatori.

QUALIFYING GENTLEMEN’S SINGLES

Liam BROADY (GBR)

Jan CHOINSKI (GBR)

Jack DRAPER (GBR)

Evan HOYT (GBR)

Nicolas MAHUT (FRA)

Aidan MCHUGH (GBR)

Chun Hsin TSENG (TPE)

Wild Card Play-off Place

Wild Card Play-off Place

QUALIFYING LADIES’ SINGLES

Katy DUNNE (GBR)

Cori GAUFF (USA)

Francesca JONES (GBR)

Sabine LISICKI (GER)

Maia LUMSDEN (GBR)

Emma RADUCANU (GBR)

Gabriella TAYLOR (GBR)

Wild Card Play-off Place

Wild Card Play-off Place