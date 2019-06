Andreas Seppi conquista il main draw di Halle

Domenica pomeriggio Andreas Seppi ha staccato il biglietto per il tabellone principale dell’ATP 500 di Halle. Il 35enne caldarese ha superato al secondo, decisivo turno delle qualificazioni il tedesco Mischa Zverev (ATP 114) in due set senza fatica per 6-3, 6-2.

Già ieri l’azzurro aveva eliminato all’esordio il canadese Brayden Schnur. Oggi Seppi ha giocato un grande tennis contro Mischa Zverev, fratello del numero 5 del ranking mondiale, Alexander Zverev. Nel primo set il tennista d’Oltradige ha strappato due volte il turno di battuta a Zverev, sfruttando dopo 29 minuti di gioco il suo primo set point per il 6-3.

Seppi ha dominato pure la seconda frazione di gioco. L’azzurro ha piazzato altri due break, imponendosi dopo appena 52 minuti di gioco con il punteggio finale di 6-2.

Ancora da sorteggiare l’avversario di Seppi nel tabellone principale. I possibili avversari per il numero 72 del mondo sono il polacco Hubert Hurkacz, la wild card tedesca Rudolf Molleker o un altro giocatore proveniente dalle qualificazioni.