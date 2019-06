Torneo Avvenire: da domani il tabellone principale

Prende il via la 55° edizione del Torneo Avvenire anticipata dall’incontro organizzato dalla Tennis Europe Junior School impegnata lungo tutto il continente a formare i campioni del domani anche fuori dal campo.

Dopo due giornate di intense qualificazioni la 55° edizione del Torneo Avvenire è ai nastri di partenza con le sfide del primo turno in programma dalle 9 del mattino di lunedì 10 giugno.

Tante le novità di quest’anno a partire dalla presenza di giudici ufficiali FIT ad arbitrare gli incontri del tabellone principale. Torna poi il live scoring su Tennis Ticker che permetterà a tutti di essere aggiornati in tempo reale sull’andamento delle gare, mentre il trofeo riservato al vincitore del Singolare Maschile sarà intitolato alla memoria di Antonio Mariani, per lungo tempo Presidente del Comitato Regionale della Lombardia.

Come sempre da tenere d’occhio la nutrita spedizione sudamericana che, con Alejo Lingua Lavallen e Pedro Boscardin Dias, si è aggiudicata il trofeo di singolare maschile nel 2017 e nel 2018. Attenzione al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo fresco vincitore del Torneo di Foligno. La testa di serie numero uno quest’anno è l’ungherese Kalocsai con l’italiano Dessi secondo, tra le donne la croata Ciric Bagaric e la bulgara Dimitrova.

La due giorni di qualificazioni arricchisce la compagine azzurra, sono infatti tutti italiani gli otto qualificati nel tabellone maschile, mentre in quello femminile si inseriscono la svizzera Penne e la slovena Milic. Emma Pedretti conferma il ruolo di testa di serie numero uno superando senza problemi il doppio turno mentre è lungo il cammino di Maria Pia Vivenzio che, dopo essere partita dalle prequalificazioni Road to Avvenire a Napoli, completa la favola conquistando il pass per il tabellone principale.

La giornata di domenica, però, non si è caratterizzata solo dalle sfide di qualificazione, ma anche dalla presenza della Tennis Europe Junior School, programma educativo, ideato dal circuito Tennis Europe e da Emilia Group, che da gennaio fa visita ai più importanti tornei giovanile per offrire supporto ai campioni del domani. “Il nostro scopo è quello di aiutare i ragazzi nel loro cammino che potrebbe portare al professionismo – spiega Faye Andrews direttrice di Emilia Group – durante le nostre lezioni mostriamo video su temi come antidoping, integrità sportiva, parliamo del ruolo degli agenti nel mondo del tennis grazie all’aiuto di chi ha fatto da manager a gente come Andy Murray e Elina Svitolina. È un modo per imparare divertendosi, organizziamo anche dei quiz con premi per chi risponde in maniera esatta”. Un’iniziativa che anche al Tennis Club Ambrosiano ha avuto successo vista la grande partecipazione dei ragazzi.