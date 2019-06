ATP Stoccarda: Il Tabellone di Quali. Matteo Viola entra come alternates

ATP Stuttgart 250 | Erba | e679.015

MERCEDES COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Adrian Menendez-Maceiras vs [7] Sergiy Stakhovsky

2. [1] Prajnesh Gunneswaran vs [Alt] Matteo Viola

3. [3] Denis Istomin vs Dustin Brown

4. [WC] Tim Puetz vs [5] Feliciano Lopez (non prima ore: 15:00)

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Brayden Schnur vs Viktor Galovic

2. [Alt] Maverick Banes vs [6] Alexei Popyrin

3. [WC] Sasi Kumar Mukund vs [8] Gregoire Barrere

4. [2] Alexander Bublik vs Hiroki Moriya