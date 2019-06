Challenger Poznan: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo cinque azzurri (VIDEO)

Challenger Poznan CH | Terra | e69.280 – 1°-2° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Wojciech Marek vs [ITF] Sekou Bangoura



CH Poznan Wojciech Marek Wojciech Marek 4 1 Sekou Bangoura Sekou Bangoura 6 6 Vincitore: S. BANGOURA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Bangoura 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 W. Marek 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 S. Bangoura 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 W. Marek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Bangoura 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 W. Marek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Bangoura 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 W. Marek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Bangoura 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 W. Marek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Bangoura 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 W. Marek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 S. Bangoura 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 W. Marek 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Bangoura 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 W. Marek 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Bangoura 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [Q] Jacopo Berrettini vs Tommy Robredo (non prima ore: 11:30)



CH Poznan Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 2 7 1 Tommy Robredo Tommy Robredo 6 6 6 Vincitore: T. ROBREDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Berrettini 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-5 → 1-5 T. Robredo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 J. Berrettini 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Robredo 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Robredo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Robredo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 T. Robredo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Berrettini 0-15 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Robredo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Daniel Masur vs [2] Roberto Carballes Baena



CH Poznan Daniel Masur Daniel Masur 40 5 Roberto Carballes Baena [2] • Roberto Carballes Baena [2] 0 0 Vincitore: D. MASUR per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-40 0-40 5-0 D. Masur 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 D. Masur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-0 → 3-0 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Masur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Alessandro Bega vs [9] Oscar Otte (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1/WC] Hubert Hurkacz vs [PR] Daniel Altmaier (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Mats Moraing / Oscar Otte vs [WC] Marcin Matkowski / Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Constant Lestienne vs Sumit Nagal



CH Poznan Constant Lestienne Constant Lestienne 3 7 3 Sumit Nagal Sumit Nagal 6 5 6 Vincitore: S. NAGAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Nagal 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Nagal 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-30 40-30 5-1 → 5-2 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Nagal 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Lestienne 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Lestienne 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [ITF] Pietro Rondoni vs Andrea Arnaboldi



CH Poznan Pietro Rondoni Pietro Rondoni 6 4 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 7 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 P. Rondoni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Rondoni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 P. Rondoni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Rondoni 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Rondoni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 P. Rondoni 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 P. Rondoni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Rondoni 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Rondoni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Rondoni 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Rondoni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [4] Elias Ymer vs Zdenek Kolar



CH Poznan Elias Ymer [4] Elias Ymer [4] 0 0 Zdenek Kolar • Zdenek Kolar 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Z. Kolar 0-0

4. Tallon Griekspoor OR [WC] Daniel Michalski vs [14] Enrique Lopez Perez (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs [ITF] Javier Barranco Cosano / Raul Brancaccio (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Juan Pablo Varillas vs [Q] Andrea Vavassori



CH Poznan Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 3 7 4 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 5 6 Vincitore: A. VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Pablo Varillas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Pablo Varillas 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Pablo Varillas 15-0 ace 30-0 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 30-0 1-1 → 1-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Viktor Durasovic vs [15] Rudolf Molleker



CH Poznan Viktor Durasovic Viktor Durasovic 4 3 Rudolf Molleker [15] Rudolf Molleker [15] 6 6 Vincitore: R. MOLLEKER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Molleker 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 V. Durasovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-4 → 2-5 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Molleker 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 V. Durasovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Molleker 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Durasovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 R. Molleker 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Durasovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Durasovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Molleker 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 V. Durasovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 V. Durasovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 V. Durasovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Roberto Ortega-Olmedo vs [3] Dennis Novak



CH Poznan Roberto Ortega-Olmedo • Roberto Ortega-Olmedo 15 0 Dennis Novak [3] Dennis Novak [3] 15 1 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 0-1 D. Novak 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. Alexey Vatutin vs [5] Pedro Sousa



Il match deve ancora iniziare

5. [ITF] Sergio Martos Gornes / Pietro Rondoni vs Simone Bolelli / Gianluca Mager (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare